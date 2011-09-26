Круглый стол «Общественный транспорт: наказание или благо?»

17:29, 26 сентября 2011
Политика
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В среду, 28 сентября,  в 11:00 в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» в Институте Горшенина состоится круглый стол «Общественный транспорт: наказание или благо?».

Организаторы круглого стола: КГГА, Фонд «Эффективное управление», BCG (Boston consulting group), Институт Горшенина.

Темы, вынесенные на обсуждение:

Планы развития городского транспорта в Киеве на ближайшее десятилетие.

Общественный транспорт против личного: преимущества и недостатки.

Станет ли городской транспорт привлекательным для инвесторов?

Мировой опыт организации транспортной инфраструктуры.

Альтернативные виды транспорта в Киеве: фантазии или спасение?

Участники круглого стола:

Александр ПОПОВ – глава Киевской городской государственной администрации.

Роман ШПЕК - старший советник ПАО "Альфа-Банк", советник Президента Украины, член Совета Национального банка Украины.

Сергей ПЕРЕПЕЧКА – руководитель проекта, компания BCG.

Игорь ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектов, Фонд «Эффективное управление».

Модератор обсуждения: директор по коммуникациям Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

 

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