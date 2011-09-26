Круглый стол «Общественный транспорт: наказание или благо?»
В среду, 28 сентября, в 11:00 в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» в Институте Горшенина состоится круглый стол «Общественный транспорт: наказание или благо?».
Организаторы круглого стола: КГГА, Фонд «Эффективное управление», BCG (Boston consulting group), Институт Горшенина.
Темы, вынесенные на обсуждение:
Планы развития городского транспорта в Киеве на ближайшее десятилетие.
Общественный транспорт против личного: преимущества и недостатки.
Станет ли городской транспорт привлекательным для инвесторов?
Мировой опыт организации транспортной инфраструктуры.
Альтернативные виды транспорта в Киеве: фантазии или спасение?
Участники круглого стола:
Александр ПОПОВ – глава Киевской городской государственной администрации.
Роман ШПЕК - старший советник ПАО "Альфа-Банк", советник Президента Украины, член Совета Национального банка Украины.
Сергей ПЕРЕПЕЧКА – руководитель проекта, компания BCG.
Игорь ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектов, Фонд «Эффективное управление».
Модератор обсуждения: директор по коммуникациям Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).