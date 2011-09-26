Круглый стол «Общественный транспорт: наказание или благо?»

В среду, 28 сентября, в 11:00 в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» в Институте Горшенина состоится круглый стол «Общественный транспорт: наказание или благо?». Организаторы круглого стола: КГГА, Фонд «Эффективное управление», BCG (Boston consulting group), Институт Горшенина. Темы, вынесенные на обсуждение: Планы развития городского транспорта в Киеве на ближайшее десятилетие. Общественный транспорт против личного: преимущества и недостатки. Станет ли городской транспорт привлекательным для инвесторов? Мировой опыт организации транспортной инфраструктуры. Альтернативные виды транспорта в Киеве: фантазии или спасение? Участники круглого стола: Александр ПОПОВ – глава Киевской городской государственной администрации. Роман ШПЕК - старший советник ПАО "Альфа-Банк", советник Президента Украины, член Совета Национального банка Украины. Сергей ПЕРЕПЕЧКА – руководитель проекта, компания BCG. Игорь ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектов, Фонд «Эффективное управление». Модератор обсуждения: директор по коммуникациям Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

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