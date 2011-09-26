Платини не знал о футболках "Спасибо жителям Донбасса"

Вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что компания ProstoPrint перевела в политику проблему незаконного использования логотипа УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во Львове, отвечая на вопросы журналистов, адресованные президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ, знает ли он о том, что „украинские власти использует имя УЕФА для борьбы против фирмы, которая изготовила футболки с надписью „Спасибо жителям Донбасса...”?

М.ПЛАТИНИ ответил, что „ничего не знает о футболках с надписью “Спасибо жителям Донбасса...”.

В свою очередь, вице-премьер-министр сказал: «Я отвечу вам. За три дня до этого Маркиян ЛУБКИВСКИЙ (руководитель местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» - УНИАН) сделал замечание компании ProstoPrint за то, что они незаконно изготовили футболки с логотипом УЕФА. Было так, Маркиян? И они нашли очень оригинальный выход, чтобы проблему кражи интеллектуальной собственности перевести в проблему политическую», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября сотрудники Киевского УБОП провели обыск в офисе столичной компании ProstoPrint по изготовлению футболок с различными написями.

Правоохранители заявили, что обыск связан с расследованием дела о подделке сувенирной продукции к Евро-2012.

Некоторые интернет-издания связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса...».

В Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве подчеркнули, что указанные действия сотрудников милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, упоминавшейся в публикациях в интернет-сети».

21 сентября на своей странице в Facebook владелец компании ProstoPrint Денис ОЛЕЙНИКОВ, которая изготовила партию футболок с надписью "Спасибо жителям Донбасса", написал, что выехал из страны, опасаясь ареста.

23 сентября министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что возбуждение уголовного дела за незаконное использование товарного знака компанией ProstoPrint не имеет никакого отношения к футболкам «Спасибо жителям Донбасса».