В «Батьківщині» есть версия, почему Табачник до сих пор министр

Партия "Батьківщина" выражает полную солидарность с протестующими студентами и предостерегает ректоров от давления на них.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Батьківщини».

«Руководители вузов должны помнить об ответственности за незаконное давление на студентов, за нарушение их гражданских прав и свобод», – говорится в сообщении.

В партии считают, что отставка министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА – это «справедливое требование, которое разделяют все граждане, питающие элементарное чувство национального достоинства, не позволяющее им терпеть украинофоба-негодяя во главе украинского образования».

В пресс-службе также отметили, что «нет отдельной гуманитарной политики ТАБАЧНИКА, и что его длительное пребывание в должности означает, что и Президент ЯНУКОВИЧ, и премьер АЗАРОВ полностью разделяют его украиноненавистнические взгляды, о чем, в частности, свидетельствует и чествование на высшем государственном уровне памяти Столыпина, известного своей украинофобской политикой, непринятием права украинцев на собственное государство и собственную национальную идентичность».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября, на Софийской площади в Киеве студенты, выступающие против политики министра образования и науки, молодежи и спорта Д.ТАБАЧНИКА, провели контр-форум “Другая сторона образования”, несмотря на постановление суда о запрещении проведения массовых акций в центре Киева 22-23 сентября.

Также, по данным СМИ, под стенами Киево-Могилянской академии протестующие студенты установили палатки.