Киевсовет должен объявить о самороспуске

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что после сегодняшнего заявления о роспуске фракции Блока Черновецкого Киевский городской совет должен принять решение о самороспуске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя ВР, таким образом Н.ТОМЕНКО прокомментировал факт роспуска фракции Блока Черновецкого в Киевсовете.

"О Леониде ЧЕРНОВЕЦКОМ вообще речь не идет, поскольку он уже давно не действует как городской председатель, поэтому вполне очевидно, что не только с общественно-политической, но и с моральной точки зрения Киевсовет должен принять решение о своем роспуске, а Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ писать заявление об отставке", - считает Н.ТОМЕНКО.

По его словам, после этого необходимо принимать решение о новых выборах Киевского городского председателя и Киевсовета.

"Если не вдаваться в правовые и политические перипетии сложившейся ситуации, то сегодняшним решением фактически поставлена точка в дискуссии о целесообразности существования нынешнего состава Киевсовета. Сам факт роспуска этой фракции означает, что сегодня Киевсовет абсолютно не отвечает результатам выборов, которые имели место. Фактически крупнейшая фракция отказалась действовать в том формате, за который голосовали избиратели", - объяснил Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР напомнил, что по результатам выборов, которые прошли в столице в 2008 году, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был избран городским председателем, а фракция его имени заняла первое место на этих выборах.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября фракция Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете прекратила свое существование путем самороспуска.

Соответствующее заявление зачитала сегодня в начале заседания Киевсовета секретарь совета Галина ГЕРЕГА.

В заявлении отмечается, что депутаты Киевсовета, члены фракции "Блок Леонида Черновецкого" приняли решение о "прекращении деятельности путем роспуска депутатской фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете", сформированной депутатами, которые избраны на выборах в Киевсовет 25 мая 2008 года по избирательному списку Блока Черновецкого.

Депутаты в заявлении также отметили, что просят считать себя внефракционными. Документ подписали 15 депутатов, которые входили во фракцию Блока Черновецкого.

В то же время на сайте фракции указано, что в ее состав входит 20 депутатов.