Суд запретил митинги в центре Киева

Киевский окружной административный суд запретил профсоюзу «Прямое действие» проводить массовые акции на центральных площадях и улицах Киева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член Общественного совета при Министерстве внутренних дел Владимир ЧЕМЕРИС.

«Основания этого решения таковы: поскольку собирается много людей в одном месте, то, значит, между ними возможны столкновения. Там одна организация подала сообщение о 50 тысячах человек. Конечно, у нее такого количества нет», - сказал В.ЧЕМЕРИС.

Он отметил, что другим основанием для запрета проведения акции стало то, что в Киеве сегодня будет находиться с визитом китайская правительственная делегация.

«Суд почему-то считает, что это будет угрожать национальной безопасности, если в Киеве будут проходить такие акции. То есть на таких основаниях можно перекрыть весь Крещатик, потому что там всегда много людей. А, во-вторых, каждый день в Киев приезжают иностранные делегации», - сказал В.ЧЕМЕРИС.

По его словам, представление в суд о запрете проведения акции «Прямого действия» было подано Киевской городской государственной администрацией в ответ на письмо Главного управления МВД в столице. В частности, решением суда профсоюзу запрещено проводить мероприятия на Михайловской площади, Европейской площади, Майдане Незалежности, улицах Институтская, Садовая, Банковая.

В настоящее время на Софийской площади проходит акция, в ней принимают участие около 50 студентов разных вузов, в частности они планируют проводить семинары по развитию образования Украины, а завтра - демонстрацию. Среди лозунгов митингующих: «Бесплатное образование всем и каждому!!!», «Начальников в отставку!» и другие.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Михайловской площади в Киеве милиция задержала трех участников студенческого контр-форума “Другая сторона образования”.

Активисты были задержаны после двух столкновений представителей милиции с участниками акции, которые пытались забрать свою звукоусилительную аппаратуру, подготовленную для проведения акции.

По информации участников образовательного контр-форума “Другая сторона образования”, задержанных доставили в Шевченковский райотдел милиции.

Контр-форум “Другая сторона образования” должна стать альтернативой Форума министров образования европейских стран "Школа XXI столетия: Киевские инициативы", который состоялся в столице.