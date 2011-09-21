Ефремов рассказывает афганцам о тяжелой судьбе нардепа от власти

Лидер фракции партии регионов Александр ЕФРЕМОВ уверен, что будет найдено консенсусное решение по поводу законопроекта, в котором предлагается ликвидировать некоторые социальные льготы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил на брифинге.

По его словам, на сегодня работает рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Кое-кто из коллег пытался там политизировать ситуацию, но к чести и представителей Союза афганцев и представителей Союза чернобыльцев, они сказали, что «мы не хотим никакой политики, мы хотим конструктивной работы», - отметил депутат.

А.ЕФРЕМОВ сообщил, что сегодня пройдет несколько раундов переговоров, потом на несколько дней будет перерыв, чтобы «в министерствах и Кабинете министров Украины отработать предложения», которые поступят от тех, кто берет участие в переговорах.

«Мы найдем консенсусное решение по данному документу (речь идет о принятом в первом чтении законопроекте «О гарантиях государства по выполнению судебных решений» - УНИАН)», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ. При этом он добавил: «безусловно, что решение не будет такое, что обрадует всех, потому что сам документ он тяжелый, и, к сожалению, на нашу долю пришлось разгребать все те завалы, которые на сегодняшний день образовались в нашем государстве за последние 20 лет».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября лидер фракции Партии регионов А.ЕФРЕМОВ после переговоров с участниками митинга под парламентом сообщил, что Верховная Рада на этой неделе не будет принимать в целом закон об исполнении решений судов, которым отменяются льготы для значительного количества категорий граждан.

Он заверил, что в окончательном варианте закона будет предусмотрено, что те категории граждан, которые получали льготы, будут получать их и в дальнейшем.

Лидер фракции Партии регионов сообщил, что с воинами-афганцами была достигнута договоренность создать рабочую группу при участии представителей исполнительной власти, законодательной и общественных организаций для доработки этого законопроекта.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.