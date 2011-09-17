Британский экс-премьер - Азарову: реформы должны продолжаться

Продолжение реформ в Украине будет способствовать более скорому заключению соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом сказал экс-премьер Великобритании Тони БЛЭР в Ялте во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

При этом Т.БЛЭР сказал, что обещает еще большую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины после продолжения курса структурных реформ, в частности, в правовой сфере и для улучшения бизнес-климата в Украине.

«Ключ к ратификации и согласованию соглашения об ассоциации со всеми членами ЕС заключается в том, что необходимо четко продемонстрировать, что реформы и происходящие в Украине изменения, должны продолжаться. В частности, это чрезвычайно важно также в вопросе верховенства права. Необходимо, чтобы соблюдалось его выполнения... Украина важна для будущего всей Европы, и мы приветствуем Украину на ее пути к Европе", - сказал Т.БЛЭР.

В то же время он подчеркнул, что отношения между Украиной и Великобританией имеют значительный потенциал для развития.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ выразил сожаление, что во взаимной торговле Украина и Великобритания не полностью используют свой потенциал, и есть все основания для увеличения уровня двусторонних торгово-экономических отношений.

Для этого, по его словам, необходимо интенсифицировать политические контакты. «Политические контакты между нашими странами могли бы быть интенсивнее, и это бы позволило углубить наше двустороннее сотрудничество», - отметил Н.АЗАРОВ.