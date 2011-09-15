Кивалов уже выбрал себе округ
Депутата распиарил заместитель главы облсовета
На парламентских выборах 2012 года народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ будет баллотироваться по мажоритарному округу.
Об этом пишет «Главком»,цитируя заместителя председателя Одесского областного совета Алексея ГОНЧАРЕНКО, сообщает пресс-служба С.КИВАЛОВА.
«Если выборы в парламент будут мажоритарными, Сергей КИВАЛОВ пойдет на них по 136-му округу в Одессе. Он уже побеждал в этом округе в 2002 году, набрав почти 40% голосов и в разы обойдя всех соперников. Тогда он шел от своей «Морской партии Украины», и, несомненно, попытается повторить этот успех в 2012-м под знаменем Партии регионов» - пишет «Главком».
По словам Алексея Гончаренко, шансы С.КИВАЛОВА на победу в округе почти стопроцентные.
По его мнению, С.КИВАЛОВ имеет большие шансы выиграть выборы в любом мажоритарном округе Одессы, поскольку является одним из самых авторитетных одесситов и политиков, вышедших на государственный уровень. «В случае смешанной системы в городе будет четыре округа, и реальных конкурентов у Сергея Васильевича вообще быть не должно. Не забывайте, что в городе находится юридическая академия, большой вуз, который КИВАЛОВ создал. Там учится много людей», - констатировал А.ГОНЧАРЕНКО.
В то же время, по мнению главы Одесского облсовета, «языковой» законопроект КИВАЛОВА - КОЛЕСНИЧЕНКО, однозначно поспособствует победе Сергея Васильевича в округе. «Законопроект о языковой политике может помочь ему выиграть, хотя и без этого у него в Одессе рейтинги высоки. Одесса настроена защищать права русскоязычных. Этот законопроект они воспримут одобрительно», - считает А.ГОНЧАРЕНКО.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов С.КИВАЛОВ и В.КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “Об основах государственной языковой политики”, который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным языком.