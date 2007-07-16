Бессмертный рассказал о том, как ему перегадили всю кампанию

“Я остаюсь в партии, никуда не ухожу и буду работать как член Президиума и член Совета партии. Я считал и считаю, что фактическим руководителем этой партии является Виктор Андреевич Ющенко. А все другие лица, которые на разных этапах приобщаются к партии, – временные менеджеры”.

Об этом в интервью “Главреду” сказал заместитель Главы Секретариата Президента Роман Бессмертный.

“Поймите меня: человеку, который создавал «Нашу Украину», тяжело смотреть, как она обречена исчезнуть во имя рождения новой партии... Я делал «Нашу Украину» по поручению Ющенко и для него. Его решение об объединении, его активное участие в этом процессе обязывают меня уйти – чтобы не быть в конфликте с собою и чтобы не создавать никому дискомфорта в этом процессе”, - заявил Бессмертный.

“Честно говоря, когда вспоминаю людей, которые осенью 2005–весной 2006 мне перегадили всю избирательную кампанию, рассказывая, что Президент должен быть вне партии, над стычкой, должен дистанцироваться, – мне становится очень неприятно. Так как это стало причиной результатов парламентской кампании, - сказал Бессмертный. - Сегодня я остаюсь на позиции: Президент должен быть партийным, должен быть непосредственным участником строительства и развития партии. И, находясь в Секретариате Президента, я это реализую как заместитель главы. И мне особенно приятно, что те люди, с которыми я работаю, разделяют мою позицию, что Президент должен быть партийным в демократическом государстве. Только так рождается ответственность политиков перед обществом”.

Говоря о своих перспективах в украинской политике, Роман Бессмертный заметил: “Для меня место в любом списке абсолютно не имеет никакого значения. Я не являюсь человеком, который стремится всю жизнь быть вождем. Также никогда не буду ходить в «пристяжных». Я всегда остаюсь тем, кем я являюсь. Уважая людей, с которыми работаю, и уважая людей, которые меня критикуют”.

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