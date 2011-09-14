«Наша Украина» требует от Мартыненко выгнать из фракции «тушек»

Парламентская группа партии «Наша Украина» заявляет о принципиальном весе вопроса об исключении из состава фракции «Наша Украина – Народная самооборона» тех народных депутатов, которые, предав своих избирателей, вошли в провластную коалицию и поддержали Харьковские соглашения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Подчеркиваем, что решение, принятое фракцией 6 сентября, должно, наконец, приобрести силу. Мы требуем от председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА обнародовать решение фракции, и обращаемся к нынешнему руководителю фракции Николаю МАРТЫНЕНКО, члену партии «Фронт Змін», с просьбой настойчиво добиваться окончательного завершения всех формальных процедур. Дальнейшее пребывание в одной фракции с политическими «тушками» и коллаборантами является для нашей парламентской группы неприемлемым», - отмечают в группе «Нашей Украины».