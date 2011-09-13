Круглый стол «Правосудие по-украински»

В среду, 14 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Правосудие по-украински» с участием адвокатов фигурантов резонансных судебных процессов. Организатор круглого стола – Институт Горшенина Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Оценка представителями защиты хода резонансных дел; 2. Насколько соблюдаются права подозреваемых в ходе судебных процессов? 3. Оценка политического фактора в резонансных уголовных делах. Участники круглого стола: 1. Сергей ВЛАСЕНКО – адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. 2. Игорь ФОМИН – адвокат экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО и экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА. 3. Оксана ДЫТЫНКО – адвокат экс-первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА. 4. Евгений СОЛОДКО – адвокат экс-главы Госфинуслуг Василия ВОЛГИ. 5. Сергей ФРОЛЬКИС – адвокат бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter