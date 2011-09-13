Круглый стол «Правосудие по-украински»
В среду, 14 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Правосудие по-украински» с участием адвокатов фигурантов резонансных судебных процессов.
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Оценка представителями защиты хода резонансных дел;
2. Насколько соблюдаются права подозреваемых в ходе судебных процессов?
3. Оценка политического фактора в резонансных уголовных делах.
Участники круглого стола:
1. Сергей ВЛАСЕНКО – адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
2. Игорь ФОМИН – адвокат экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО и экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА.
3. Оксана ДЫТЫНКО – адвокат экс-первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.
4. Евгений СОЛОДКО – адвокат экс-главы Госфинуслуг Василия ВОЛГИ.
5. Сергей ФРОЛЬКИС – адвокат бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).