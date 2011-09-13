Круглый стол «Правосудие по-украински»

11:36, 13 сентября 2011
Политика
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В среду, 14 сентября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Правосудие по-украински» с участием адвокатов фигурантов резонансных судебных процессов.

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Оценка представителями защиты хода резонансных дел;

2. Насколько соблюдаются права подозреваемых в ходе судебных процессов?

3. Оценка политического фактора в резонансных уголовных делах.

Участники круглого стола:

1. Сергей ВЛАСЕНКО – адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

2. Игорь ФОМИН – адвокат экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО и экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА.

3. Оксана ДЫТЫНКО – адвокат экс-первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

4. Евгений СОЛОДКО – адвокат экс-главы Госфинуслуг Василия ВОЛГИ.

5. Сергей ФРОЛЬКИС – адвокат бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

 

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