Депутат обвиняет власти в вымогании денег у фермеров

Председатель Тернопольской областной организации ВО «Батькивщина», народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ обвиняет власти Тернопольской области в вымогательстве денег у фермеров и руководителей сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батькивщина», с депутатскими обращениями относительно фактов вымогательства средств он обратился в областную прокуратуру и областное управление Службы безопасности Украины.

«По инициативе глав Теребовлянской, Борщевской и других районных администраций поставлена задача каждому руководителю сельскохозяйственного предприятия и фермеру оплатить по 50 грн. за каждый гектар земли, которые использует предприятие. Если кто-то имеет 1 тыс. га, то должен заплатить 50 тыс. грн. Но берут и зерном. Грузовики приезжают сразу на ток», – говорится в депутатских обращениях.

В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ убежден, что таким способом формируется резервный фонд, который затем будет использоваться в избирательной кампании партией власти.

Пресс-служба облорганизации «Батькивщины» также приводит ответы областного управления СБУ и прокуратуры на обращение депутата. В УСБУ подтвердили, что представители власти отдельных районов области действительно обращались к руководителям сельскохозяйственных предприятий с просьбой «по возможности, предоставить специальному фонду, созданному при РГА, добровольные бескорыстные пожертвования в приблизительном расчете по 50 грн. с одного гектара земли».

При этом в УСБУ заверяют, что ни о каком вымогательстве или принуждении речь не шла.

В то же время, по данным облорганизации «Батькивщины», прокуратура Тернопольской области в ответе на обращение народного депутата вообще отрицала существование в области фондов, а также указала, что не выявила фактов обращения представителей власти к сельхозпроизводителям о пересчете средств.

Поскольку представители правоохранительных органов предоставили противоречивые ответы, В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием провести тщательную проверку по вышеуказанным фактам, остановить нарушение законодательства и привлечь виновных к ответственности. В своем обращении в Генпрокуратуру депутат указывает, что ответ областной прокуратуры свидетельствует о неполноте проведенной ее работниками проверки или же о предоставлении ему заведомо неправдивой информации.