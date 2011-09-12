Печерский парк сделают платным

На территории Печерского ландшафтного парка организуют постоянно действующую городскую выставку цветов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА. Решение принято с целью создания надлежащих условий для отдыха киевлян и гостей столицы, а также для пропаганды достижений в отрасли цветоводства, ландшафтного дизайна и озеленения города и проведения тематических выставок.

Документом определено, что в рамках постоянно действующей выставки будут проводиться ежегодно тематические выставки: с 1 апреля до 20 мая - выставка луковичных ранневесенних цветов; выставка цветов ко Дню Независимости Украины; в апреле-октябре – конкурс на лучшие работы по ландшафтному дизайну; в июне-сентябре – культурно-художественный проект «Живые скульптуры»; в августе-сентябре – культурно-художественный проект «Международный день молодежи».

На выполнение решения коммунальному объединению «Киевзеленстрой» поручено выполнить работы по подготовке и организации постоянно действующей выставки цветов. В частности, предприятие должно установить ограждение и определить ответственных за порядок лиц. В свою очередь «Киевгорсвет» должен обеспечить внешнее освещение территории Печерского ландшафтного парка на протяжении вечернего и ночного периодов суток во время проведения общественных мероприятий, а коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района - установить биотуалеты и контейнеры для мусора.

Как отмечается в распоряжении, к участию в подготовке и организации выставки будут привлечены коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений, городские лесопарковые хозяйства, предприятия по выращиванию и реализации цветочной продукции, цветоводы-любители, ландшафтные дизайнеры и др.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и организацией постоянно действующей выставки цветов, и мероприятий, которые будут проводиться в рамках ее функционирования, будет осуществляться за счет установления платы за вход, взносов спонсоров и собственных средств “Киевзеленстроя”, отмечается в распоряжении.