На Закарпатье избит представитель БЮТ...

В Берегово Закарпатской области избили уполномоченное лицо от Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в ТИО №69 (с центром в Берегово) уполномоченный представитель БЮТ Иван ПАУК выявил, что на обратной стороне приглашений избирателям содержалась агитация за Иштвана ГАЙДОША и Демократическую партию венгров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такие приглашения И.ПАУК выявил сегодня в Берегово в ромском таборе. При попытке зафиксировать факт нарушения на фотопленку представителя БЮТ избили. Он подал заявление в милицию, а образцы приглашений-агиток отсняла одна из закарпатских ТРК.