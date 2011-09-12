Премьер-министу Канады ежедневно сообщают о ходе суда над Тимошенко

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Даниэль КАРОН заявляет, что Канада глубоко обеспокоена судебным процессом над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после объявления перерыва в судебном разбирательстве уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы в Канаде глубоко обеспокоены событиями в Украине, в частности тем, что происходит в судебном рассмотрении дела Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал Д.КАРОН.

Посол Канады также отметил, что он ежедневно сообщает властям Канады, в частности, премьер-министру Стивену ХАРПЕРУ и в Министерство иностранных дел, о ходе судебного процесса.

Д.КАРОН отметил, что сегодня также обязательно сообщит министру иностранных дел Канады об объявлении перерыва в судебном процессе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в заседании Печерского райсуда по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Родион КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что подсудимой необходимо подготовиться к судебным дебатам.

Экс-премьер-министр убеждена, что объявление такого длительного перерыва в заседании суда по рассмотрению возбужденного в отношении нее дела свидетельствует о том, что дело разваливается.