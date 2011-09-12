Киреев наконец дал Тимошенко то, о чем она просила
09:51, 12 сентября 2011Политика
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Объявлен невиданный перерыв
В заседании суда по рассмотрению уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 27 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ после заявления Ю.ТИМОШЕНКО о нехватке времени для подготовки к судебным дебатам.
«С учетом того, что в судебном заседании 31 августа 2011 года был продолжен срок для изготовления протокола и, учитывая заявление подсудимой о подготовке к судебным дебатам, суд для предоставления дополнительного времени на подготовку объявляет перерыв в заседании до 27 сентября 15.00», - сказал Р.КИРЕЕВ.
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