Ефремову посоветовали разглядеть бревно в собственном глазу

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ критикует фракцию «БЮТ-Батькивщина» за нежелание участвовать в пленарных заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня на брифинге.

По словам А.ЕФРЕМОВА, бютовцы мотивируют свой отказ тем, что они поддерживают Юлию ТИМОШЕНКО и находятся все время на судебных заседаниях. «Но сегодня судебного процесса нет. Сегодня рассматриваются очень важные законы в сессионном зале, а большей части депутатов от БЮТ также нет», - сказал А.ЕФРЕМОВ. Он отметил, что бютовцы только прикрываются судебным заседаниям.

Отвечая на вопрос, удалось ли руководству фракции Партии регионов обеспечить присутствие на пленарных заседаниях большинства депутатов из фракции ПР, А.ЕФРЕМОВ отметил, что никто не ставит задачу кого-то затягивать в парламент. «Ряд наших коллег сегодня работают в европейских структурах и официально находятся в командировках», - сказал он.

В то же время он признал, что проблема с явкой депутатов все-таки существует.

А.ЕФРЕМОВ также не смог ответить на вопрос, почему на пленарные заседания не ходит депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ. «Вы этот вопрос можете адресовать в соответствии с законом об информации конкретному человеку. Я не могу давать ответ за народных депутатов, где они работают в этот период», - сказал А.ЕФРЕМОВ.