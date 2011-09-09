Литвин отказался объявить решение фракции НУ-НС об изгнании депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отказался на заседании парламента объявить решение фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» об исключении из ее рядов нескольких депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как в зале парламента из рядов фракции НУ-НС прозвучали возгласы, чтобы ЛИТВИН объявил об исключении ряда депутатов, председатель ВР сказал, что он этого не будет делать, поскольку некоторые народные депутаты из этой фракции поставили под сомнение указанное решение.

«Часть депутатов обратилась в регламентный комитет и ко мне лично, поэтому пусть комитет даст свое заключение», - сказал В.ЛИТВИН и добавил: «А второе - разберитесь у себя во фракции».