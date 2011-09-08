Хара подал в суд на Пшонку

Федерация профсоюзов Украины подала судебный иск об опровержении недостоверных данных, приведенных генеральным прокурором Украины Виктором ПШОНКОЙ сегодня на брифинге относительно попытки незаконного отчуждения имущества ФПУ.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре Федерации профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, на брифинге В.ПШОНКА, в частности, заявил, что органы прокуратуры намерены допросить высокопоставленных лиц ФПУ по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного отчуждения недвижимого госимущества. По словам генпрокурора, по отдельным делам в качестве подозреваемого уже был допрошен главный бухгалтер ФПУ.

По словам В.ПШОНКИ, в связи с тем, что в мае-июне в СМИ появились сообщения о подготовке должностными лицами ФПУ незаконного отчуждения госимущества, Генпрокуратура приняла меры, предотвратив отчуждение 20 объектов санаторно-курортного назначения, а также изъятия у государства 25 объектов недвижимости под видом заключения с частными структурами инвестиционных соглашений. Как отметил генпрокурор, по результатам вмешательства в ситуацию органов прокуратуры в июне-июле возбуждены 35 уголовных дел, из которых 17 направлены в суд.

В.ПШОНКА сообщил, что в пользовании ФПУ находится около 300 объектов государственной собственности, стоимость которых составляет около 8 млрд. грн. По его словам, руководство ФПУ, не ожидая вмешательства органов прокуратуры, должно было само провести инвентаризацию имущества, «а не скрывать реальное положение вещей».

Кроме того, В.ПШОНКА рекомендовал председателю ФПУ Василию ХАРЕ более взвешенно подходить к высказываниям в адрес Генпрокуратуры.