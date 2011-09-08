Адвокат Мельниченко подал жалобу в ГПУ

Адвокат экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявляет о неправомерности действий Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы, которые не пустили его подзащитного в Польшу для участия в ежегодном международном экономическом форуме в городе Крыница.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.НЕДИЛЬКО по поводу отказа Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в выезде за пределы Украины.

«Решение ГПС Украины об отказе Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в выезде с территории Украины принято с нарушением норм Закона Украины «О государственном пограничном контроле», поскольку офицер-пограничник, который принял такое решение, сослался на ч. 1 ст. 8 указанного Закона, однако эта часть статьи регулирует правовые основания именно отказа въезда на территорию Украины, а не выезда с территории Украины, и только лицам без гражданства и иностранцам, но в любом случае не гражданам Украины», - сказано в комментарии адвоката.

Он добавил, что в свою очередь в соответствии с ч.1 ст. 14 этого же Закона Украины «О пограничном контроле», лицу отказывается в пересечении государственной границы Украины лишь по обоснованному решению уполномоченного служебного лица подразделения охраны государственной границы с указанием причин отказа.

При этом Н.НЕДИЛЬКО утверждает, что в принятом решении в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО офицер ГПС Украины, капитан СТРИЖИК Ю.Р., конкретную причину отказа так и не назвал, в то же время в решении об отказе в выезде указал: «Запрещение выезда с Украины источник информации 254-вн-1498 26.08.2011, дополнительная информация поставлена старшим прокурором Генеральной прокуратуры Украины 26.08.2011 г.». Адвокат выразил возмущение, что из этой формулировки невозможно установить достоверное правовое основание запрещения выезда Н.МЕЛЬНИЧЕНКО с территории Украины.

Н.НЕДИЛЬКО отметил, что такая формулировка «правового» основания запрещения выезда лишь осложняет его обжалование, поскольку четко и однозначно не понятно, что именно стало причиной запрещения выезда, в результате чего нельзя четко определить предмет обжалования.

Адвокат допустил, что запретила выезд Генеральная прокуратура Украины в связи с возобновлением в этом году в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО закрытого в 2005 году уголовного дела, но по этому поводу возникает ряд вопросов.

«Все эти «неслучайные случайности» дают основания считать, что запрещение выезда МЕЛЬНИЧЕНКО с территории Украины для участия в ежегодном экономическом форуме было кому-то выгодно, кроме самого МЕЛЬНИЧЕНКО. Я не исключаю и тот вариант, что к этому, вероятно, может быть причастен и Владимир Михайлович ЛИТВИН, и его родной младший брат Николай, который на сегодняшний день возглавляет Государственную пограничную службу Украины, поскольку отношения между ЛИТВИНЫМ-СТАРШИМ и МЕЛЬНИЧЕНКО после последних судебных событий и пресс-конференций, мягко говоря, «сильно заострились». Неучастие МЕЛЬНИЧЕНКО в указанном экономическом форуме выгодно также и другим лицам», - убежден Н.НЕДИЛЬКО.

Он отметил, что накануне выезда предупреждал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о возможности «такой провокации» во время пересечения государственной границы Украины, и его подзащитный подал соответственно заявление на имя председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, «однако СБУ никоим образом в этом случае положительно не отреагировала».

Н.НЕДИЛЬКО отмечает, что вчера подал на такие «неправомерные действия как со стороны Генпрокуратуры, так и ГПС Украины, жалобу на имя генпрокурора Украины Виктора ПШОНКИ, но еще не получил официального ответа по результатам ее рассмотрения. В то же время адвокат выразил убеждение, что генпрокурор имеет все правовые основания и правовые механизмы, которые бы по результатам удовлетворения данной жалобы дали бы возможность Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выехать за территорию Украины для взятия участия в указанном форуме.

Как сообщал УНИАН, в польском городе Крыница с 7 по 9 сентября проходит ежегодный ХХІ международный экономический форум.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО официально приглашен для выступления на форуме на тему: "Европейские дилеммы: партнерство или соперничество?". Его выступление с докладом запланировано на 8 сентября в 14.55.

7 сентября сотрудники Мостицкого пограничного отряда не выпустили Н.МЕЛЬНИЧЕНКО из Украины при пересечении Краковецкого поста, ссылаясь на решение Генеральной прокуратуры.

8 сентября Государственная пограничная служба Украины заявила, что причиной отказа в пропуске через государственную границу в Польшу экс-майора Управления госохраны стало соответствующее поручение другого правоохранительного органа относительно запрета выезда его за пределы Украины.