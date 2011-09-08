Колесников откроет «Олимпийский» с помпой: одних артистов больше 1000

В церемонии открытия национального спортивного комплекса "Олимпийский" примут участие более тысячи артистов.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Вице-премьер пообещал феерическое открытие НСК «Олимпийский», которое смогут увидеть до 58 тысяч зрителей. «В открытии стадиона примут участие 2100 артистов и волонтеров. Тайну торжественной церемонии я открыть не могу, однако заверяю: это будет чрезвычайно яркое зрелище, рассчитанное на 2-2,5 часа. Будет выступать более 1000 артистов, а многие номера, которые будут на открытии, в Украине еще не были показаны», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, в промежутке времени между церемонией открытия НСК до проведения первого матча будет продолжаться тестирование стадиона и обучение персонала. «Чем больше матчей мы сыграем до чемпионата на этом стадионе, тем качественнее будет подготовлен персонал, на практике отработаны все возможные недостатки. Мы имеем для этого достаточно времени», - заверил министр.

В частности, первый матч на НСК «Олимпийский» состоится 11 ноября 2011 года между сборными Украины и Германии.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что открытие стадиона в Киеве состоится исключительно на средства спонсоров. «Стопроцентно бюджет не будет задействован – будут финансировать открытие крупнейшие финансово-промышленные группы и банки Украины», - сказал он.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что исключает какую-либо возможность перенесения даты открытия НСК «Олимпийский». «Руководство стадиона может говорить о перенесении срока только на бирже труда. Никаких перенесений быть не может – 8 октября является окончательной датой», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.