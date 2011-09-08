МИД РФ заявляет: договоры по газу ставить под сомнение неправомерно

МИД РФ заявляет, что договоры России и Украины по газу не требуют «внешнего аудита», а ставить их под сомнение является неправомерным.

Об этом говорится в комментарии МИД России относительно заявления министра иностранных дел Республики Польша Радослава СИКОРСКОГО о том, что Еврокомиссия могла бы осуществить «некий» аудит российско-украинских договоренностей в газовой сфере.

Российские дипломаты отмечают, что отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в вопросах поставок российского природного газа украинским потребителям регулируются действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг., заключенным 19 января 2009 года.

Обязательность этого контракта для Киева подтверждена, в частности, ратификацией Верховной Радой Украины соглашения между Российской Федерацией и Украиной от 21 апреля 2010 года, в соответствии с которым украинской стороне предоставлена скидка в размере до 100 долларов США от цены, установленной именно действующим контрактом между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Под соглашением от 21 апреля 2010 года стоит подпись действующего Президента Украины.

«Любые попытки подвергать сомнению упомянутые российско-украинские договоренности юридически неправомерны. Предельно ясные правовые рамки данного вопроса не требуют никакого «внешнего аудита» и должны быть усвоены всеми, кто заинтересован в обеспечении энергобезопасности Европы», подчеркивают в МИД России.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября министр иностранных дел Польши Р.СИКОРСКИЙ заявил, что Еврокомиссия может принять участие в аудите подписанного в 2009 году газового контракта между Украиной и Россией.

Польский министр отметил, что Европейский Союз, получающий 25% газового импорта через украинскую территорию, участвовал в подготовке газового договора 2009 года. Этот факт, по его мнению, дает основания для участия Еврокомиссии в его аудите.