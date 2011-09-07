Депутат от ПР: Россия не сможет расторгнуть Харьковские соглашения

Россия не сможет в одностороннем порядке расторгнуть Харьковские соглашения.

Об этом сообщил депутат от Партии регионов Владимир ОЛИЙНЫК в эфире программы "Сегодня о главном" с Мустафой НАЙЕМОМ на телеканале ТВі, пишет Украинская правда.

Комментируя заявление российской стороны о том, что Россия допускает расторжение Харьковских соглашений в случае обращения Украины в суд для пересмотра газовых контрактов, он заявил: "Если Россия так захочет, то ей придется повторить путь Украины". "Потому что односторонне расторгнуть соглашение нельзя", – сказал депутат.

"Одностороннее соглашение о расторжении не подходит в этом случае. Нужно идти и разрешать этот спор. Куда? В суд", – сказал В.ОЛИЙНЫК. "Поэтому мы ничего не будем платить, пока не будет решения суда", – сказал "регионал".

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель группы экономической политики посольства РФ в Украине Алексей УРИН заявил, что расторжение Украиной действующего контракта на поставки российского газа может привести к денонсации Харьковских соглашений.

По его словам, Россия готова к судебной тяжбе в случае подачи Украиной иска к «Газпрому» в международный арбитраж. «Впрочем, я очень сомневаюсь, что этот шаг позволит Украине улучшить условия поставок российского газа. Если же Украина попробует в одностороннем порядке отказаться от выполнения условий действующего договора, путем ликвидации «Нафтогаза», а правопреемники этой компании откажутся выполнять ее обязательства, то это может разрушить Харьковские соглашения. В результате скидка в 100 долларов на одной тысяче кубометров газа, которую Украина получила в обмен на пролонгацию базирования ЧФ РФ в Крыму, будет переведена в статус госдолга Украины. А это значит, что уже за прошедшие два года Украине придется выплатить России миллиарды долларов. Я надеюсь, что на это никто не пойдет», - сказал А.УРИН.