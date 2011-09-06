Врачи побывали в СИЗО у Луценко и хотят придти еще

Комиссия в составе ведущих специалистов Министерства здравоохранения Украины не смогла установить диагноз бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и решила дообследовать его в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня согласно разрешению Печерского районного суда г. Киева для дополнительного обследования состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО в Киевский СИЗО прибыла комиссия из ведущих специалистов Минздрава Украины. В том числе были врачи, которые проводили предварительные обследования состояния здоровья экс-министра внутренних дел, а именно в мае и августе с.г.

Медицинскими специалистами был проведен осмотр Ю.ЛУЦЕНКО. По результатам осмотра комиссией сделано заключение о необходимости дообследования (в том числе лабораторного) Ю.ЛУЦЕНКО для установления диагноза, которое будет проведено в ближайшее время. Акт подписан всеми членами медкомиссии.

Претензий или жалоб со стороны Ю.ЛУЦЕНКО к персоналу Киевского СИЗО или членам комиссии не поступало, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отказался от прохождения дополнительного обследования в условиях СИЗО представителями Министерства здравоохранения.

Ю.ЛУЦЕНКО подверг сомнению возможность проведения обследования и установления точного диагноза портативным аппаратом УЗИ и в очередной раз поставил вопрос о проведении полного обследования и лечения в специализированной клинике.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что таким образом “власть тянет время и вместо предоставления медицинской помощи организует видимость новых обследований. Результаты клинических выводов от 30 августа основываются на данных гастроскопии желудка и доплерографии сосудов пищевода и современного УЗИ. “Уточнять” эти данные в условиях СИЗО мануальным путем – абсурд”.