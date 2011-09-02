Луценко отказался от медобследования в СИЗО

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отказался от прохождения дополнительного обследования в условиях СИЗО представителями Министерства здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», об этом сказала его жена Ирина ЛУЦЕНКО.

«Повторная комиссия в составе двух женщин-врачей с портативным аппаратом УЗИ сегодня в камере СИЗО пыталась провести медобследование моего мужа. Юра отказался», – сказала И.ЛУЦЕНКО.

Она добавила, что одна из женщин-врачей – Наталия ХАРЧЕНКО - представилась главным гастроэнтерологом Украины. На вопрос Ю.ЛУЦЕНКО, сколько главных гастроэнтерологов в Украине, если его уже дважды обследовал главный гастроэнтеролог Украины, профессор кафедры внутренней медицины №1 Национального медицинского университета имени О.Богомольца Сергей ТКАЧ, Н.ХАРЧЕНКО заметила, что она врач-ученый.

Ю.ЛУЦЕНКО подверг сомнению возможность проведения обследования и установления точного диагноза портативным аппаратом УЗИ в пределах камеры СИЗО врачами-теоретиками и в очередной раз поставил вопрос о проведении полного обследования и лечения в специализированной гастроэнтерологической клинике.

В «Народной самообороне» также отмечают, что, по имеющейся информации, Н.ХАРЧЕНКО является деканом терапевтического факультета Национального медакадемии последипломного образования имени Шупика.

Исходя из этого, Ю.ЛУЦЕНКО считает, что таким образом “власть тянет время и вместо предоставления медицинской помощи организует видимость новых обследований. Результаты клинических выводов от 30 августа основываются на данных гастроскопии желудка и доплерографии сосудов пищевода и современного УЗИ. “Уточнять” эти данные в условиях СИЗО мануальным путем – абсурд”.

Он заявил, что не собирается использовать диагноз врачей для попыток выйти из тюрьмы, потому что “полностью осознаю зависимость суда от руководства страны, которое дало приказ посадить в тюрьму двух лидеров оппозиции. Я выйду из тюрьмы не из-за состояния здоровья, а из-за невиновности, сколько бы времени это ни заняло. Единственное мое требование – дать возможность получения необходимого лечения, чтобы дожить до этого времени”.