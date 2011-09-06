В Госдуме России распереживались за Табачника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может уволить министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА, чтобы усилить давление на Россию на переговорах о цене на газу.

Такое мнение УНИАН высказал депутат Государственной думы РФ Сергей МАРКОВ.

«Насколько я понимаю, ТАБАЧНИКА могут уволить из-за этих газовых договоренностей, для того чтобы надавить на Москву и поставить другого человека, который будет менее активно ликвидировать последствия дерусификаторской политики «оранжевых», - сказал С.МАРКОВ.

По его мнению, в таком случае ситуация будет напоминать анекдот: «Когда зять на зло теще себе что-то отрезал».

С.МАРКОВ убежден, что работа, которая проводиться Д.ТАБАЧНИКОМ, нужна не России, а «большинству граждан Украины и избирателей Партии регионов».

«Если ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ, ЛЕВОЧКИН не хотят, чтобы их дети и внуки были людьми второго сорта в Украине, они должны продолжать эту политику (Д.ТАБАЧНИКА)», - уверен он.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подверг критике деятельность министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА по ряду направлений.

31 августа, на встрече с представителями СМИ глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил, что в структуре Кабинета министров Украины состоятся глубокие структурные изменения. По словам C.ЛЕВОЧКИНА, ожидаются кадровые изменения в ключевых министерствах. На вопрос, будет ли освобожден министр образования Д.ТАБАЧНИК, С.ЛЕВОЧКИН ответил: «Несомненно, да».

Вместе с тем сам Д.ТАБАЧНИК назвал “простой неточностью в прессе” информацию о его возможной отставке.