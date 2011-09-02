В СМИ появился документ, указывающий, что Тимошенко якобы симулирует болезнь

В СМИ попали документы "БЮТ-Батькивщина", которые указывают на то, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сознательно симулирует симптомы болезни, чтобы выйти из-под ареста.

Как сообщает Укринформ, текст соответствующей докладной записки за подписью первого заместителя руководителя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея Кожемякина, адресованной первому заместителю головы партии ВО "Батькивщина" Александру Турчинову, обнародовал "Обозреватель".

"... Считаю, что идея Власенко с симуляцией болезни Лидера может провалиться при первых анализах, а это приведет к негативному резонансу в СМИ. Считаю также нецелесообразной и симуляцию болезни мамой Лидера - Телегиной О.", - идет речь в документе.

Согласно тексту записки Кожемякин предлагает сконцентрировать основные усилия на том, чтобы взять кровь и отправить ее "в нашу лабораторию, о которой я уже Вам сообщал, - эти специалисты никогда нас не подводили. После таких результатов суд будет обязан заменить арест подпиской о невыезде".

"Считаю также, что необходимо договориться со специалистами из Министерства здравоохранения, чтобы они публично прокомментировали результаты анализов и с пониманием к ним отнеслись. Договориться можно через Вячеслава Передерия и простимулировать соответствующим ресурсом", - говорится в тексте документа.

Автор записки считает необходимым публично настаивать на проведении анализов крови "сразу же после следующей встречи адвоката Сухова с Лидером". "Прогнозируемые нами результаты анализов можно обеспечить в том случае, если анализ брать на протяжении 3-7 дней после их встречи", - указывает он.

Документ также информирует о том, кто именно из депутатов фракции ежедневно посещает судебные заседания с целью поддержки Тимошенко, а кто игнорирует их и по каким мотивам.