За дымовую шашку на Банковой накажут организатора акции
Милиция составила админпротокол
Милиция составила административный протокол на одного из организаторов сегодняшней акции протеста возле Администрации Президента Украины против политических репрессий за поджог дымовой шашки.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, около 13.30 участники акции, которых было почти 60 человек, зажгли дымовую шашку, но развитию событий помешали сотрудники милиции, потушив эту шашку.
По данным милиции, в результате этого инцидента на месте был составлен протокол об административном нарушении в отношении женщины 1977 года рождения, которая подавала в Киевскую городскую государственную администрацию заявку на проведение акции.
Как заметили в столичной милиции, завтра Печерский районный суд Киева должен рассмотреть составленный протокол о мелком хулиганстве и вынести решение в соответствии с действующим законодательством.