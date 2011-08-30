Азаров хочет заменить российский газ углем

Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с административно-хозяйственным активом области.

«Мы ставим очень амбициозную задачу – в течение ближайших лет сократить объемы закупаемого в России газа в три раза», - сказал он.

В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ. «У нас выхода другого нет. Там, где можно заменять газовые котлы, нужно переходить на то, что мы имеем. Не болтать, как болтали в 2005 году, – мы к этой категории людей не относимся. А уж если ставим задачу перейти, то мы ее реализуем», - подчеркнул премьер-министр.

Также он отметил, что это связано с проводимой в Украине политикой импортозамещения.

Как сообщал УНИАН, 1 июня глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил, что Украина в первом квартале закупила 17,8 млрд. кубометров, поскольку цена была самая низкая, во втором квартале текущего года Украина планирует закупить у России 9 млрд. кубометров газа. Он также отметил, что в третьем квартале объемы закупок газа будут минимальными, и вместе с этим высказал надежду на то, что Украине и России удастся договориться о снижении цены на газ.

По словам председателя правления “Нафтогаза” объемы закупки в июле будут еще на уровне около 3 млрд. куб. м., а в последующие месяцы они будут снижаться до 1,7 млрд. кубометров.

Также по информации Е.БАКУЛИНА, на сегодняшний день в подземных хранилищах Украина накопила 13,5 млрд. кубометров газа.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

22 августа министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО в интервью телекомпании «5 канал» заявил, что Украина сократит импорт российского природного газа до 2016 года на 70%, или 28 млрд. куб. м, по сравнению с планируемым объемом закупки в 2011 году, до 12 млрд. куб. м в год.

«Мы планируем с 20 млрд. куб. м газа собственной добычи выйти на 27 млрд. за 5 лет… мы планируем, что будем закупать российского газа через 5 лет 12 млрд. куб. м», – сказал он.

Кроме этого, по прогнозам Ю.БОЙКО, в текущем году Украина сократит потребление природного газа до 54 млрд. куб. м, а в 2012 году – на 8-10 млрд. куб. м, тогда как в 2010 году оно составило 57,6 млрд. куб. м.