Яворивский надеется, что два регионала не толкнут на безумие всю ВР

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности передаст на экспертизу Венецианской комиссии, Министерству юстиции, Институту государства и права, высшим учебным заведениям законопроект “Об основах государственной языковой политики”, внесенный депутатами из Партии регионов Сергеем КИВАЛОВЫМ и Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО, который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным языком.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

Он напомнил, что ранее уже был подготовлен похожий законопроект о языках, авторства А.ЕФРЕМОВА, С.ГРИНЕВЕЦКОГО и П.СИМОНЕНКО, «который фактически вводил в нашей стране два государственных языка».

По словам В.ЯВОРИВСКОГО, тогда Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности оперативно обратился ко всем существующим и авторитетным в мире инстанциям, имеющим право делать соответствующие экспертизы, и было собрано около 20 заключений от юридических учреждений Украины, Совета Европы, Венецианской комиссии.

«И все они сказали единодушно, что законопроект угрожал государственности украинского языка. Поэтому с этим законопроектом парламентарии утихли», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

«Теперь они сделали якобы чуть более мягкий закон. Мол, везде декларируется то, что государственным остается украинский язык, но в тех регионах, где проживают 10% людей, представляющих национальное меньшинство, они имеют право вводить так называемый региональный язык», - отметил депутат.

В.ЯВОРИВСКИЙ подчеркнул, что Европейская хартия о языках нигде не упоминает о региональных языках, а только о миноритарных, которым грозит исчезновение.

«Относить русский язык к этому – это просто очевидное безумие. Так, я могу сказать, что Крым, может, еще Донбасс, Луганская область, город Харьков, может, еще какая-то часть Одесской области – вот единственные регионы, где может найтись 10% людей, которые говорят на языке национальных меньшинств", - отметил политик.

Он подчеркнул, что «ни в Закарпатской области, где живут венгры и цыгане, ни в Бессарабии, где живут немного гагаузов, ни на Донбассе, где осталось немного греков - этих нацменьшинств не наберется 10%. Это будут только русские».

«Продолжается просто атака на государственный украинский язык. Никто не имеет права запретить депутатам вносить эти законопроекты. Мы в Комитете по вопросам культуры и духовности проделаем эту работу. Так же отправим на экспертизу в Министерство юстиции, Институт государства и права, во все наши вузы, где есть юридическая профессия, конечно, Венецианской комиссии. Я надеюсь, что мы будем иметь все-таки поддержку, и на это безумие никто нас не толкнет», - убежден В.ЯВОРИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, депутаты от Партии регионов С.КИВАЛОВ и В.КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “Об основах государственной языковой политики”, что предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным языком.

В законопроекте отмечается, что государственным языком в Украине является украинский, и он обязательно применяется на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами законодательной, исполнительной и судебной власти, в международных договорах, в учебном процессе в учебных заведениях.

К региональным языкам или языкам меньшинств Украины, согласно законопроекту, отнесены русский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румынский, словацкий, венгерский, русинский, караимский, крымчацкий языки.

Данным законопроектом предусматривается, что, по решению местного совета или по результатам сбора подписей в отдельных случаях, такие меры могут применяться к языку, региональная языковая группа которого составляет меньше 10% населения соответствующей территории.