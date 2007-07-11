Янукович поздравил председателя Конституционного суда
18:47, 11 июля 2007Политика
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"Уверен, что Вы приложите максимум усилий"
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Андрея СТРИЖАКА с избранием его председателем Конституционного Суда Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
„Примите самые искренние поздравления по случаю избрания Вас председателем Конституционного Суда Украины. Вы относитесь к тем людям, которые достойно представляют судебную власть в Украине. Уверен, что осознавая ответственность за будущее Украины, Вы приложите максимум усилий для утверждения в государстве гарантированного Основным Законом принципа верховенства права”, - говорится в поздравлении главы правительства.
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