Герман рассказала о посещении тропы Ницше

Советник Президента по гуманитарным вопросам Анна Герман в ходе посещения музея-усадьбы Ивана Франко сравнила ее с пристанищем Фридриха Ницше на Лазурном Берегу во Франции.

Об этом она сказала на брифинге.

"Я была в этом году на тропе Ницше, где он ходил и писал о Заратустре. Так же Франко приезжал в Нагуевичи, ходил тропами и писал свои бессмертные произведения...", - сказала Герман.

Советник Президента также выразила удовлетворение, что местные власти смогли обновить музей и родительский дом Франко в Нагуевичах.

Левый берег напоминает, что в июле резонанс получила информация об отдыхе Анны Герман на Лазурном Берегу.