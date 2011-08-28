Герман рассказала о посещении тропы Ницше
22:29, 28 августа 2011Политика
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Сравнила с усадьбой Франко
Советник Президента по гуманитарным вопросам Анна Герман в ходе посещения музея-усадьбы Ивана Франко сравнила ее с пристанищем Фридриха Ницше на Лазурном Берегу во Франции.
Об этом она сказала на брифинге.
"Я была в этом году на тропе Ницше, где он ходил и писал о Заратустре. Так же Франко приезжал в Нагуевичи, ходил тропами и писал свои бессмертные произведения...", - сказала Герман.
Советник Президента также выразила удовлетворение, что местные власти смогли обновить музей и родительский дом Франко в Нагуевичах.
Левый берег напоминает, что в июле резонанс получила информация об отдыхе Анны Герман на Лазурном Берегу.
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