Наливайченко видит весомый аргумент для объединения оппозиции

Председатель политсовета партии "Наша Украина" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что действия властей в День Независимости, 24 августа, должны стать для оппозиции убедительным аргументом в интересах объединения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил во время поездки в Тернопольскую область в эфире одного из местных телеканалов.

В частности, как подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины», вместо празднования Независимости, 24 августа власти приложили все усилия, чтобы запугать людей. Он заметил, что такое поведение властей должно стать для оппозиции еще одним убедительным аргументом объединиться.

«Все, кто сейчас говорит, что пока не время объединяться, что мы объединимся когда-то, возможно, в новом парламенте, должны понять - не будет нового парламента, если так действовать», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Также председатель политсовета "Нашей Украины" в очередной раз обратился к действующим властям с требованием прекратить политические репрессии против оппозиции.

«Мы с первых дней требуем освободить из-под стражи людей, которые содержатся незаконно, – это и Юрий ЛУЦЕНКО, и Юлия ТИМОШЕНКО, и Игорь ДИДЕНКО, и многие другие, кого преследует власть», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО, напомнив, что «Наша Украина» активно участвовала в акциях протеста под Печерским судом и в совместных акциях оппозиции 24 августа в Киеве и по всей Украине.