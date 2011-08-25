Журналисты назвали лучшего футболиста Европы

Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком Европы по итогам сезона-2010/11, сообщает Би-би-си.

Об этом было объявлено на торжественной церемонии в Монако, в рамках которой ранее состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Соперниками аргентинца, который в составе "Барселоны" в мае стал победителем главного клубного турнира континента, были его одноклубник Хави и Криштиану Роналду из мадридского "Реала". Победителя определили 53 журналиста из стран - членов Европейского футбольного союза.

Ранее Месси был признан лучшим игроком мира 2010 года.