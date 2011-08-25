Табачник уверяет, что к 1 сентября готовит даже конфликтные школы

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заверяет, что к началу нового учебного года готовят все общеобразовательные средние заведения, в том числе и те школы, о дальнейшей работе которых дела рассматриваются сейчас в судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, на вопрос, готовят ли к 1 сентября те школы, по поводу которых сейчас существуют конфликты в связи с решениями местных властей об их закрытии, Д.ТАБАЧНИК сказал: "Готовят. Все школы, по которым нет окончательного решения либо органа власти, либо судебного решения. Например, в Макеевке, где конфликт и решение будет рассматриваться окончательно 30 числа... Дана команда готовить все школы, по которым нет окончательного решения".