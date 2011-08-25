Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает привести Украину в Европейский Союз.

Об этом он написал в авторской статье в «The Wall Street Journal», перевод которой опубликован на сайте главы государства.

Президент подчеркивает, что сегодня Украина очень отличается от той страны, какой она была двадцать лет назад. «Я вижу современную страну, которая динамически развивается, где малый бизнес на подъеме, творчество расцветает, рынок набирает силы после изнурительной рецессии. Только в минувшем году объем прямых иностранных инвестиций возрос на 35%», - отметил он.

По его словам, Украина преодолела долгий путь, освобождаясь от остатков советского багажа. Глава государства планирует вести страну дальше. «Моя цель – обеспечить Украине достойное место среди членов Европейского Союза», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он верит, что будущее Украины – в Европе. «Хотя наша историческая связь с Россией и в дальнейшем будет играть значительную роль, ключ к процветанию нашего народа и развития наших природных и человеческих ресурсов – в глубокой, более совершенной интеграции в европейские и западные структуры», - считает глава государства.

Президент видит огромный потенциал Украины в том, что она займет достойно место в европейской экономике. Он отметил, что в его стране не только образованный народ, она богата научными традициями и технологическим потенциалом. «Украина играет роль «мостика», который связывает европейский, российский и азиатский рынки. Страна, территория которой больше Франции, обладает третью мировых запасов черноземов – самых плодородных почв в мире, благодаря которым Украину часто называли «житницей Европы», - подчеркивает В.ЯНУКОВИЧ.

Он говорит, что наряду с нашими традиционными отраслями, мы также ценим инновации. Разведка сланцевых и шельфовых месторождений, которая продолжается сегодня, обеспечит диверсификацию поставок энергоресурсов и позволит избежать непредвиденных в будущем кризисов. Украинские крепкие экономические связи с ЕС будут только расширяться после подписания Соглашения об ассоциации в конце этого года, которое послужит плацдармом для получения полноправного членства в ЕС в будущем.

По его убеждению, партнерство Украины с Западом не ограничивается экономическими и стратегическими интересами. Оно также предусматривает верность общим ценностям, демократии, защите прав человека и мирному развитию мирового сообщества. «Мое прошлогоднее решение отказаться от высокообогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия, несмотря на связанные с этим экономические сложности, говорит о серьезном отношении Украины к мировой безопасности и является ярким свидетельством того, что мы – надежный и стабильный партнер европейской программы Восточного партнерства. Хочу также напомнить о нашей решительности разделить радость дружеских спортивных соревнований, продемонстрированной Украиной в подготовке к совместному проведению финальной части чемпионата Европы по футболу вместе с нашими польскими друзьями в следующем году», - сказал Президент.

С другой стороны, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, Украина должна также сосредоточиться на улучшении отношений и с нашими российскими соседями. Энергетическая безопасность Украины слишком долго подрывалась непредсказуемыми дипломатическими отношениями Россией. «Пришло время идти дальше, устремляя взгляд в будущее, ставя мир в регионе выше ошибок, которые необходимо оставить в прошлом. Украина, Россия и Европа только выиграют, если мы достигнем успеха на этом пути», - пишет глава государства.

«Наше движение вперед было отнюдь небезоблачным. По мере того, как наша страна будет искать пути выхода из экономического кризиса, я вынужден был прибегнуть к жестким экономическим мерам по привлечению средств МВФ, которые обеспечивали дальнейшее экономическое развитие Украины. Украинская пенсионная реформа (включая увеличение пенсионного возраста с 55 до 60 лет) имеет много общего с теми контроверсионными мерами, которые были применены рядом правительств по всей Европе для обеспечения надлежащей экономической и фискальной дисциплины», - подчеркнул он.

В то же время, глава государства отметил, что как бы ни было трудно, такие реформы наконец начинают приводить многогранную экономику Украины в соответствие с европейскими стандартами.

«Реформы Украины продолжаются, впереди еще много работы. Перед Украиной стоит задача избавиться от коррупционных рудиментов советской системы во всех сфер нашей жизни, включая все без исключения органы власти, бизнес и судебную систему», - отметил Президент. «Никому нельзя предоставлять иммунитет, тем самым снимая ответственность за его действия, независимо от политических взглядов или социального статуса. Без личной ответственности за свои действия нам не удастся реформировать Украину. Без верховенства права жизнь граждан Украины будет сложной», - сказал В.ЯНУКОВИЧ..

По его убеждению, в атмосфере глобальной неуверенности и конфликта геостратегических интересов связи между Европой и Украиной приобретают еще большее значение. «Украине нужная Европа, и, что не менее важно, Европа не может себе позволить оставить Украину позади», - убежден он.

В.ЯНУКОВИЧ надеется, что в последующие 10 лет нашей независимости мы станем свидетелями того, как Украина опять соединится со своей европейской семьей. «Мы не можем достичь этой цели самостоятельно, поэтому призываем наших европейских друзей поддержать наши усилия. Наше будущее зависит от укрепления связей с ЕС, и надеюсь, это, в конце концов, приведет нашу страну к полноправному членству в ЕС.

Давайте спросим: а какими будут последующие 20 лет для нас? Этот период, обозначенный многими вызовами, мы надеемся крепко стоять на европейских позициях и оставить будущим поколениям в наследство стабильность и место в объединенном европейском содружестве», - пишет Президент.