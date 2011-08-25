Киреев объявил перерыв - священник отслужил службу

В судебном заседании по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв на 10 минут, до 11.45.

Как передает корреспондент УНИАН, с просьбой объявить перерыв к судье Печерского районного суда г. Киева Родиону КИРЕЕВУ обратился один из адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ.

Он заметил, что голосовые связки Р.КИРЕЕВА могут не выдержать из-за почти уже трехчасового оглашения материалов дела.

Р.КИРЕЕВ в ответ улыбнулся и объявил перерыв до 11.45.

Во время перерыва присутствующий в зале суда священник, отслужил непродолжительную службу и благословил Ю.ТИМОШЕНКО. Он заметил, что на это его уполномочила группа священников, в том числе и русской православной церкви.