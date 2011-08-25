Королевская: 24 августа было два Дня Независимости

«Несмотря на все препятствия, на попытки власти остановить колонны АвтоМайдана на всём пути из регионов в столицу, несмотря на сплошь перекрытые ГАИ киевские улицы, – АвтоМайдан патриотов Украины не только состоялся, но и удивил всех своей масштабностью и сплоченностью». Об этом в комментарии УНИАН заявила председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед», народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что АвтоМайдан стал самой массовой акцией ко Дню Независимости в Киеве. Его поддержали тысячи людей из всей Украины. «АвтоМайдан стал тестом на сплоченность и зрелость украинского народа. Мы сдали этот тест», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

С утра 24 августа участники АвтоМайдана, автомобильными гудками выражая своё недовольство происходящим в стране, проехали по всему Киеву, объединив своим маршем оба берега столицы Украины. Сотрудники ГАИ пытались помешать продвижению колонн в Киеве, ставя посты и перекрывая дорогу по всему пути следования. Но, видя, что к АвтоМайдану присоединяются всё больше автомобилистов, не смогли удержать такое большое количество людей и вынуждены были их пропустить, отметила депутат. Направляясь к центру Киева, участники АвтоМайдана сделали остановку возле Лукьяновского СИЗО, где потребовали немедленно освободить лидера «Батькивщины» Юлию ТИМОШЕНКО. В знак поддержки они повязали на стены СИЗО сине-желтые ленты.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, 24 августа «прошло два Дня Независимости. Самые стойкие, сильные и свободные были с нами на АвтоМайдане. Власть же устроила себе День Независимости от украинского народа, перекрыв все дороги в столице, отгородившись милицией и «беркутом». С каждой новой акцией наших единомышленников становится все больше. Это значит, что мы - сильные и мы победим», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

На заключительном митинге участники АвтоМайдана приняли Манифест, в котором осудили действия украинской власти. В Манифесте участники АвтоМайдана призвали не допустить, «чтобы та самая власть, которая нам представлялась в виде случайно сохранившихся динозавров, определяла будущее новых независимых украинцев», и прекратить «этот театр исторического абсурда».

Как сообщал УНИАН, АвтоМайдан был организован Всеукраинской гражданской акцией «Вперед» и приурочен специально ко Дню Независимости. Акция стартовала 22 августа - из всех областей Украины в Киев отправились колонны автомобилей. Организаторы акции призвали всех неравнодушных к судьбе страны людей установить в автомобилях флаги или символику Украины, чтобы подчеркнуть единство народа, общенациональный, а не партийный характер АвтоМайдана.