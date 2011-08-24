Участники оппозиционной акции АвтоМайдан продолжают движение по улицам столицы, которые перекрыты постами ГАИ.

Об этом сообщил Андрей ПАНАЭТОВ, начальник штаба Всеукраинской общественной акции «Вперед», информировали УНИАН в пресс-службе народного депутата от «БЮТ-Батьківщини», председателя Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

«Сотрудники ГАИ не пропускали две наши колонны, которые двигались по Воздухофлотскому мосту в Киеве и на проспекте Победы. Это стало причиной блокирования движения в городе. Но сейчас мы снова двинулись и скоро присоединимся к остальным участникам у Лукьяновского СИЗО», - отметил А.ПАНАЭТОВ.

«Сейчас нам не просто осуществлять движение АвтоМайдана, поскольку почти весь город перекрыт постами ГАИ. Но мы прорываемся, несмотря ни на что. С каждой секундой нас становится все больше, и они не могут устоять перед таким количеством людей. Только что к АвтоМайдану присоединилась колонна байкеров. С нами наши единомышленники и мы направляемся к Лукьяновскому СИЗО. Никакая власть не помешает нам пройти до конца», - добавил он.

А.ПАНАЭТОВ также добавил, что к АвтоМайдану присоединились также Н.КОРОЛЕВСКАЯ и народный депутат Евгений СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ВО «Батьківщина» ранее сообщала, что милиция ограничила движение по проспекту Победы, и не пропускает в Киев около 100 автомобилей участников акции АвтоМайдан, которые следовали на митинг оппозиции.

Справка УНИАН. Организатором АвтоМайдана выступила Всеукраинская гражданская акция «Вперед».

«Единственная цель, которую мы ставим, – это объединить людей со всей Украины, наших единомышленников. Все 20 лет в украинской политике и власти собирались люди, которые отстаивали исключительно свои интересы, их не интересовали люди и будущее страны. Но сегодня в наших силах все изменить. Наш единомышленник – это тот, кому не безразлично то, что происходит в Украине», - заявила председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Н.КОРОЛЕВСКАЯ.