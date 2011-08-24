К АвтоМайдану присоединилась колонна байкеров
Говорят, прорываются через посты ГАИ
Участники оппозиционной акции АвтоМайдан продолжают движение по улицам столицы, которые перекрыты постами ГАИ.
Об этом сообщил Андрей ПАНАЭТОВ, начальник штаба Всеукраинской общественной акции «Вперед», информировали УНИАН в пресс-службе народного депутата от «БЮТ-Батьківщини», председателя Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.
«Сотрудники ГАИ не пропускали две наши колонны, которые двигались по Воздухофлотскому мосту в Киеве и на проспекте Победы. Это стало причиной блокирования движения в городе. Но сейчас мы снова двинулись и скоро присоединимся к остальным участникам у Лукьяновского СИЗО», - отметил А.ПАНАЭТОВ.
«Сейчас нам не просто осуществлять движение АвтоМайдана, поскольку почти весь город перекрыт постами ГАИ. Но мы прорываемся, несмотря ни на что. С каждой секундой нас становится все больше, и они не могут устоять перед таким количеством людей. Только что к АвтоМайдану присоединилась колонна байкеров. С нами наши единомышленники и мы направляемся к Лукьяновскому СИЗО. Никакая власть не помешает нам пройти до конца», - добавил он.
А.ПАНАЭТОВ также добавил, что к АвтоМайдану присоединились также Н.КОРОЛЕВСКАЯ и народный депутат Евгений СУСЛОВ.
Как сообщал УНИАН, пресс-служба ВО «Батьківщина» ранее сообщала, что милиция ограничила движение по проспекту Победы, и не пропускает в Киев около 100 автомобилей участников акции АвтоМайдан, которые следовали на митинг оппозиции.
Справка УНИАН. Организатором АвтоМайдана выступила Всеукраинская гражданская акция «Вперед».
«Единственная цель, которую мы ставим, – это объединить людей со всей Украины, наших единомышленников. Все 20 лет в украинской политике и власти собирались люди, которые отстаивали исключительно свои интересы, их не интересовали люди и будущее страны. Но сегодня в наших силах все изменить. Наш единомышленник – это тот, кому не безразлично то, что происходит в Украине», - заявила председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Н.КОРОЛЕВСКАЯ.