Турчинов жалуется, что милиция перехватила звукотранслирующую технику

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что милиция не пускает в парк Шевченко автомобиль со звукотранслирующей техникой для проведения митинга оппозиции возле памятника Кобзарю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в интервью журналистам перед началом мероприятия, которое запланировано на 11.00.

По словам А.ТУРЧИНОВА, сейчас депутаты от оппозиции отбыли для решения этой проблемы. При этом он не уточнил, где именно произошел инцидент.