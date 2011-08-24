Турчинов жалуется, что милиция перехватила звукотранслирующую технику
11:08, 24 августа 2011Политика
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Где именно - не сказал
Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что милиция не пускает в парк Шевченко автомобиль со звукотранслирующей техникой для проведения митинга оппозиции возле памятника Кобзарю.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в интервью журналистам перед началом мероприятия, которое запланировано на 11.00.
По словам А.ТУРЧИНОВА, сейчас депутаты от оппозиции отбыли для решения этой проблемы. При этом он не уточнил, где именно произошел инцидент.
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