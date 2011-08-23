В Польше отметили Европейский день памяти жертв нацизма и сталинизма

В Польше впервые отметили Европейский день памяти жертв нацизма и сталинизма, установленный Европейским парламентом в 2008 году. 23 августа 1939 года был подписан "пакт Молотова-Риббентропа".

Как передает из Варшавы корреспондент Радио Свобода, на конференции в музее Варшавского восстания, в которой участвовали министры юстиции государств ЕС и ученые-историки из стран Центральной и Восточной Европы, была принята Варшавская декларация.

В документе говорится о том, что стороны, его подписавшие, обязуются сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать пропаганде тоталитарных идей в своих странах.

"Существует проблема в сознании европейцев, которые не настолько хорошо помнят о жертвах коммунизма, как о жертвах нацизма. Это нужно исправить", - заявил председатель института Национальной памяти Польши Лукаш Каминьский.

Во второй половине дня министры возложили цветы к памятнику Варшавского восстания, монументу Погибшим и расстрелянным на Востоке и памятнику Героям варшавского гетто.