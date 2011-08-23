Оппозиция планирует собраться на Крещатике несмотря на все запреты

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заверяет, что представители и сторонники оппозиции, невзирая на все запреты, завтра соберутся в центре Киева на празднование Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле Печерского районного суда Киева, который продолжает рассмотрение уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Комитет сопротивления диктатуре, который объединяет все оппозиционные партии, еще раз подтверждает свое решение относительно собрания завтра, в День Независимости, всех патриотов Украины, кто готов с нами отпраздновать эту большую дату, в 11 часов возле памятника Шевченко. Еще раз подчеркиваю, завтра без каких-либо изменений, невзирая на попытки власти сорвать нам праздник, мы собираемся. И достойно отпразднуем этот день», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также призвал не поддаваться ни на какие провокации и дезинформацию со стороны действующей власти.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Киевская горгосадминистрация обратилась в суд с просьбой запретить акцию протеста, которую оппозиция намеревается провести на Крещатике в День Независимости Украины, 24 августа.