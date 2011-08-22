Луценко назвал прокуроров «моральными уродами»

Печерский районный суд Киева принял решение вывести из зала заседаний всех присутствующих, кроме участников процесса по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято после того, как присутствующие в зале со смехом встретили словесную перепалку между Ю.ЛУЦЕНКО и прокурорами.

Экс-министр бурно отреагировал на позицию гособвинителей по заявленному ходатайству защиты относительно зачитывания в суде показаний двух потерпевших, которые тяжело больны, и им физически тяжело придти в суд и дать показания.

Ю.ЛУЦЕНКО обозвал гособвинителей "моральными уродами" после того, как они обратили внимание на различие в позициях экс-министра и его защитника Алексея БАГАНЦА, который высказался за вызов данных потерпевших в суд. Потом один из прокуроров порекомендовал отстранить А.БАГАНЦА от дела.

После объявленного перерыва все присутствующие покинули зал заседания.

В данное время журналисты не знают, на какой срок их удалили, и когда они смогут войти в зал заседаний.