Тимошенко не хочет, чтобы ее медкарту читали Янукович и Хорошковский

«Батьківщина» требует от власти допустить к лидеру партии, экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО того врача, которому она доверяет.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении президиума политсовета партии «Батьківщина».

«Начиная с 17 августа, защита непрерывно обращается к так называемому «судье» КИРЕЕВУ с требованием о срочном медицинском обследовании Юлии ТИМОШЕНКО врачом, который ее лечит на протяжении последних десяти лет. Врач должен был бы осмотреть Юлию Владимировну и осуществить забор крови на анализ для выяснения причин резкого ухудшения здоровья пациентки с симптомами, не свойственными ей раньше», - подчеркнули в «Батьківщині».

Однако, отмечается в заявлении, вопреки Конституции, законам, нормам Уголовно-процессуального кодекса, Р.КИРЕЕВ не дал разрешения на обследование Ю.ТИМОШЕНКО врачом и медицинской сестрой, которым она доверяет.

«Вместо этого к Юлии ТИМОШЕНКО направлені работники Минздрава во главе с заместителем министра, делегированные и зависимые от режима ЯНУКОВИЧА, который нескрываемо стремится уничтожить нашего лидера», - заявили в партии.

При этом авторы заявления подчеркивают, что «с точки зрения личной безопасности и избежания угрозы жизни и здоровью, Ю.ТИМОШЕНКО, хорошо зная, с кем она имеет дело, вполне логично отказывается от назначенного Администрацией Президента «обследования», и хочет воспользоваться своим конституционным правом на выбор врача».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО, как и любой другой гражданин, имеет право на соблюдение врачебной тайны, и не хочет, чтобы ее медицинскую карточку «читали и анализировали у ЯНУКОВИЧА, ХОРОШКОВСКОГО или ПШОНКИ», добавили в «Батьківщині».

Следовательно, подчеркнули в партии, Ю.ТИМОШЕНКО до сих пор не получила медицинской помощи и, очевидно, остается без нее в субботу и воскресенье.

В связи с этим президиум политсовета партии «Батьківщина» подчеркивает, что «Виктор ЯНУКОВИЧ как заказчик политической расправы, а работник Печерского судилища КИРЕЕВ как ее исполнитель несут персональную ответственность за угрозу здоровью Юлии ТИМОШЕНКО».

Президиум политсовета «Батьківщини» ультимативно требует немедленно допустить к лидеру партии того врача, которому она доверяет, и для которого «клятва Гиппократа важнее, чем желание ЯНУКОВИЧА».

В то же время президиум, в ответ на многочисленные спекуляции, подчеркивает, что Ю.ТИМОШЕНКО отказывается использовать неожиданное ухудшение состояния своего здоровья как основание для ходатайства об изменении меры пресечения, поскольку постановление о содержании ее под стражей является незаконным и подлежит немедленной отмене независимо от медицинских показателей, говорится в заявлении.