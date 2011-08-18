Потерпевший по делу Луценко: Я пострадал от МВД, а не от Луценко

Бывший водитель автобазы Центрального аппарата МВД Украины Николай СИДОРЕНКО, который проходит потерпевшим по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО по эпизоду относительно неправомерности выделения жилья водителю экс-руководителя ведомства, заявляет, что не считает его виновным в том, что ему не дали квартиру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СИДОРЕНКО заявил сегодня во время допроса на заседании Печерского районного суда столицы, отвечая на вопрос подсудимого.

«Я пострадал от МВД, а не от ЛУЦЕНКО», - сказал Н.СИДОРЕНКО.

Отвечая на другие вопросы, потерпевший неоднократно повторял, что Ю.ЛУЦЕНКО не имеет отношения к тому, что он не получил квартиру. «Причем здесь ЛУЦЕНКО? Виновата жилищная комиссия МВД, наверное», - сказал Н.СИДОРЕНКО.

В то же время он не смог ответить на вопрос, почему во время допросов в ходе досудебного следствия заявлял, что именно Ю.ЛУЦЕНКО нарушил его конституционные права на получение жилья.

Также потерпевший отметил, что не знает, каким образом бывший водитель Ю.ЛУЦЕНКО Леонид ПРИСТУПЛЮК получил квартиру.

По словам Н.СИДОРЕНКО, раньше он не был знаком с Л.ПРИСТУПЛЮКОМ, а о получении им квартиры узнал в конце прошлого года от работника жилищно-коммунальной комиссии МВД, которая распределяет жилье между работниками органов внутренних дел.

При этом потерпевший отметил, что 10 декабря прошлого года его вызывали на допрос в Генеральную прокуратуру, где он дал показания. На вопрос, каким образом он это делал, Н.СИДОРЕНКО ответил: «Я писал сам, но следователь подсказывал».

В связи с этим адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ спросил у Н.СИДОРЕНКО: «Вы написали, что вам был нанесен существенный вред, вы знаете, что это такое?». Потерпевший ответил, что не знает.

В то же время, на один из вопросов, от кого нужно ждать решения относительно получения жилья, Н.СИДОРЕНКО сказал: «Ожидал решения от комиссии. Распределяет квартиры министр разве?».