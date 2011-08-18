Мельниченко просит ГПУ возбудить уголовные дела против Кучмы и Ющенко

Бывший телохранитель экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО направил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ «Заявление о преступлении», в котором требует возбудить уголовное дело сразу против двух экс-президентов — Л.КУЧМЫ и Виктора ЮЩЕНКО.

Как пишет газета "Сегодня" (№181 от 18 августа), заявление зарегистрировано в ГПУ 16 августа.

Как отмечает издание, речь идет о записанной экс-майором якобы беседе Л.КУЧМЫ с председателем Национального банка В.ЮЩЕНКО 25 августа 1999 года, накануне очередных президентских выборов.

Если верить «пленкам Мельниченко», то в этом разговоре Л.КУЧМА уговаривал В.ЮЩЕНКО пойти на эмиссию денег и выпустить в обращение миллиард гривен, без которых, дескать, Л.КУЧМЕ невозможно будет победить на выборах. В.ЮЩЕНКО якобы не хотел идти на это, понимая последствия инфляции, но Л.КУЧМА его уговорил, пообещав пост премьер-министра.

В конце концов, В.ЮЩЕНКО согласился и выпустил в обращение 2 млрд. грн. Это, по мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, преступление, так как народ обнищал из-за роста цен.

В связи с этим Н.МЕЛЬНИЧЕНКО просит возбудить против Л.КУЧМЫ и В.ЮЩЕНКО уголовное дело. При этом он прилагает к заявлению диск с соответствующей записью со своих «пленок».

В разговоре с «Сегодня» Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал, что теперь ожидает, что ГПУ поручит Контрольно-ревизионному управлению проверку на предмет того, была ли эмиссия, какого размера, каков ущерб, и потом примет решение о возбуждении дела или отказе.