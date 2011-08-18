Томенко: власть задействует псевдооппозицию

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что власть всячески будет стимулировать псевдооппозиционные организации к активности в дни празднования 20-летия независимости, чтобы не допустить единства украинской оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В частности, комментируя планы на 24 августа оппозиционных партий, которые объединились в рамках Комитета сопротивления диктатуре, Н.ТОМЕНКО сказал, что «сегодня, на фоне объединительных процессов во власти и дальнейшего наступления на права и свободы в Украине, как никогда важно продемонстрировать единство оппозиции». Он подчеркнул, что при таких обстоятельствах власть всячески будет стимулировать псевдооппозиционные организации к активности в дни празднования 20-летия независимости для того, чтобы не допустить координации и консолидированной позиции украинской оппозиции.

Н.ТОМЕНКО проинформировал, что все партии, которые вошли в Комитет сопротивления диктатуре, проявили единство в том, что народный марш, который запланирован на 24 августа и который стартует от памятника Тарасу Шевченко и завершится митингом на Михайловской площади, – единая акция всей украинской оппозиции.