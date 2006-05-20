Ющенко: парламентская коалиция будет работать по европейским правилам
Из радиообращения, посвященного Дню Европы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО верит, что будущая парламентская коалиция будет работать по европейским правилам.
Такую уверенность он высказал сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу, которое было посвящено Дню Европы.
“Я верю, что в парламенте будет сформирована коалиция, которая будет работать по европейским правилам игры. Предвыборные слова о европейской интеграции вскоре должны получить практическое воплощение”, - в частности, сказал Президент, отметив, что европейскую интеграцию Украины поддержало большинство политических партий, которые прошли в парламент.
“О европейской интеграции, о достижении Украиной европейского уровня развития говорят «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов, Социалистическая партия, партии демократического направления, которые остались вне парламента, но имеют своих представителей в местных органах власти”, - отметил В.ЮЩЕНКО.
При этом он выразил убеждение, что и оппозиция будет поддерживать законы и действия власти, направленные в поддержку евроинтеграционных процессов. “Это цель, которая должна объединить все политические силы”, - сказал Президент.
Он подчеркнул, что Европа – это, в первую очередь, игра по четким правилам. “Мы должны научиться играть по ним”, - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив: “В политике это означает – уметь идти на разумные компромиссы, ставить программные принципы выше портфелей или собственных амбиций, иметь собственное достоинство и защищать интересы государства”.
В экономике, отметил глава государства, это – честная конкуренция, прозрачные правила и рыночные механизмы. “Страна только выиграет, если в бизнесе и политике все будут жить по европейским правилам”, - отметил В.ЮЩЕНКО.
Президент убежден, что Украина может дать новый импульс многим проектам общеевропейского значения.
“Не только Европа нужна Украине, но и мы нужны Европе. Украина может дать новое дыхание многим проектам общеевропейского значения”, - в частности, сказал Президент.
Он подчеркнул, что в энергетической сфере Украина может помочь Европе избавиться от зависимости. “Мы вместе можем прокладывать новые пути поставок нефти и газа из Каспийского региона”, - отметил В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что первым шагом в реализации этой цели является нефтепровод Одесса-Броды, признанный Европейским Союзом стратегически важным проектом.
Кроме того, по его словам, в транспортной сфере Украина может предложить новые транзитные пути, которые облегчат сообщение Европейского Союза со странами на Востоке, в частности с Россией.
Напомнив, что за первый год его президентства Украина задала высокий темп сближению с ЕС, и что среди достижений этого процесса - двусторонний товарооборот объемом свыше 20 млрд. долларов, выполнение большей части Плана действий Украина – ЕС, В.ЮЩЕНКО выразил надежду относительно перехода на новый уровень диалога с Евросоюзом. “Мы должны создать зону свободной торговли с Европейским Союзом и принять соглашение об ассоциации, которая откроет дорогу членству Украины в ЕС. Эта перспектива реальная”, - в частности, отметил он.
В.ЮЩЕНКО также констатировал, что Европа поддерживает демократические преобразования в Украине, в частности, в 2005 г. государству был предоставлен статус страны с рыночной экономикой. “Любое сближение – это двусторонний процесс. Украинский бизнес должен шире использовать возможности, которые открываются на пути в ЕС”, - отметил Президент.
Он также напомнил о переговорах по упрощению визового режима, которые украинская сторона проводит с ЕС.
Кроме того, В.ЮЩЕНКО в который раз подчеркнул стремление Украины достигнуть европейских стандартов в разных сферах и внедрять европейские принципы, в том числе и в вопросах регионального сотрудничества.
Отметив, что через несколько дней в Киеве состоится саммит ГУАМ, на котором это региональное объединение будет трансформировано в международную организацию «Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ», В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что государства – ее участники - имеют единую позицию относительно расширения ЕС и НАТО, евроинтеграции и экономических реформ.
“Убежден – Украина станет полноправным членом Европейского Союза. Это вопрос времени и большой домашней работы, которую еще только предстоит сделать всем нам. Для меня как Президента является большой честью работать на интеграцию Украины в ЕС. Я приложу все усилия, чтобы во времена моего президентства моя страна и мой народ сделали прорыв в этом направлении”, - отметил В.ЮЩЕНКО.