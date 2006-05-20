Ющенко: парламентская коалиция будет работать по европейским правилам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО верит, что будущая парламентская коалиция будет работать по европейским правилам.

Такую уверенность он высказал сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу, которое было посвящено Дню Европы.

“Я верю, что в парламенте будет сформирована коалиция, которая будет работать по европейским правилам игры. Предвыборные слова о европейской интеграции вскоре должны получить практическое воплощение”, - в частности, сказал Президент, отметив, что европейскую интеграцию Украины поддержало большинство политических партий, которые прошли в парламент.

“О европейской интеграции, о достижении Украиной европейского уровня развития говорят «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов, Социалистическая партия, партии демократического направления, которые остались вне парламента, но имеют своих представителей в местных органах власти”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что и оппозиция будет поддерживать законы и действия власти, направленные в поддержку евроинтеграционных процессов. “Это цель, которая должна объединить все политические силы”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Европа – это, в первую очередь, игра по четким правилам. “Мы должны научиться играть по ним”, - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив: “В политике это означает – уметь идти на разумные компромиссы, ставить программные принципы выше портфелей или собственных амбиций, иметь собственное достоинство и защищать интересы государства”.

В экономике, отметил глава государства, это – честная конкуренция, прозрачные правила и рыночные механизмы. “Страна только выиграет, если в бизнесе и политике все будут жить по европейским правилам”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент убежден, что Украина может дать новый импульс многим проектам общеевропейского значения.

“Не только Европа нужна Украине, но и мы нужны Европе. Украина может дать новое дыхание многим проектам общеевропейского значения”, - в частности, сказал Президент.

Он подчеркнул, что в энергетической сфере Украина может помочь Европе избавиться от зависимости. “Мы вместе можем прокладывать новые пути поставок нефти и газа из Каспийского региона”, - отметил В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что первым шагом в реализации этой цели является нефтепровод Одесса-Броды, признанный Европейским Союзом стратегически важным проектом.

Кроме того, по его словам, в транспортной сфере Украина может предложить новые транзитные пути, которые облегчат сообщение Европейского Союза со странами на Востоке, в частности с Россией.

Напомнив, что за первый год его президентства Украина задала высокий темп сближению с ЕС, и что среди достижений этого процесса - двусторонний товарооборот объемом свыше 20 млрд. долларов, выполнение большей части Плана действий Украина – ЕС, В.ЮЩЕНКО выразил надежду относительно перехода на новый уровень диалога с Евросоюзом. “Мы должны создать зону свободной торговли с Европейским Союзом и принять соглашение об ассоциации, которая откроет дорогу членству Украины в ЕС. Эта перспектива реальная”, - в частности, отметил он.

В.ЮЩЕНКО также констатировал, что Европа поддерживает демократические преобразования в Украине, в частности, в 2005 г. государству был предоставлен статус страны с рыночной экономикой. “Любое сближение – это двусторонний процесс. Украинский бизнес должен шире использовать возможности, которые открываются на пути в ЕС”, - отметил Президент.

Он также напомнил о переговорах по упрощению визового режима, которые украинская сторона проводит с ЕС.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО в который раз подчеркнул стремление Украины достигнуть европейских стандартов в разных сферах и внедрять европейские принципы, в том числе и в вопросах регионального сотрудничества.

Отметив, что через несколько дней в Киеве состоится саммит ГУАМ, на котором это региональное объединение будет трансформировано в международную организацию «Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ», В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что государства – ее участники - имеют единую позицию относительно расширения ЕС и НАТО, евроинтеграции и экономических реформ.

“Убежден – Украина станет полноправным членом Европейского Союза. Это вопрос времени и большой домашней работы, которую еще только предстоит сделать всем нам. Для меня как Президента является большой честью работать на интеграцию Украины в ЕС. Я приложу все усилия, чтобы во времена моего президентства моя страна и мой народ сделали прорыв в этом направлении”, - отметил В.ЮЩЕНКО.