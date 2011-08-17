Соколовский считает, Тимошенко могла давать «личные указания» хоть Ахметову

Бывший уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО имела право давать указания тогдашнему руководителю НАК «Нафтогаз Украины» Олегу ДУБИНЕ для проведения газовых переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Я не знаю законных или подзаконных актов, которые бы запрещали ТИМОШЕНКО давать личные указания ДУБИНЕ или любому другому гражданину, например, АХМЕТОВУ», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Мне не известны нормативные акты, которые бы не давали оснований ДУБИНЕ как председателю правления хозяйствующего субъекта не подписывать какие-то контракты», - сказал он.