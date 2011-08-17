Балога: над объединением с ПР можно будет поработать

Лидер партии «Единый центр», министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА заявляет, что его политическая сила пока не рассматривает вопрос об объединении с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины.

«Честно говоря, я на эту тему не думал, и еще далеко до выборов. Поэтому, по-видимому, вопрос преждевременный», - сказал В.БАЛОГА.

На вопрос, является ли его партия провластной или оппозиционной, В.БАЛОГА ответил: «Я все-таки министр правительства АЗАРОВА, и я не могу быть априори в оппозиции».

Отвечая на вопрос журналистов, не выдвигали ли ему политические ультиматумы перед назначением на должность министра, В.БАЛОГА заявил: «Мне в жизни никто никогда не выдвигал ультиматумов. Я считаю, что тот, кто ставит условия, тот слаб. Поэтому я имею дело с того времени, как занимаюсь политикой, с сильными личностями. Это было бы очень дискомфортно для меня, если бы мне кто-то выдвигал ультиматумы».

В то же время В.БАЛОГА отметил, что в случае, если возможность объединения его партии с Партией регионов будет устраивать его коллег, общество, то над этим вопросом можно будет поработать.